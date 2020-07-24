Musevi: İran hiçbir düşmanca hareketi yanıtsız bırakmaz

ABD Merkez Komutanlığı ( Centcom) tarafından ABD savaş uçaklarının İran sivil uçağına yaklaşıldığının kabul edildiğini ifade eden Musevi, bu maceracı ve tehlikeli eylemi mahkum ederek bunun uluslararası havacılık kurallarının çiğnenmesi ve bölge güvenliğinin ihlali olarak nitelendirdi.

ABD güçlerinin Suriye’de bulunmaları ve hava operasyonlarının yasa dışı olduğunu ifade eden Musevi, kimsenin Amerika’ya savaş uçakları ile havada yolcu uçağını denetleme hakkı da vermediğini söyledi.

Bunun yasa dışı, tehlikeli ve masum insanların hayatları ile oynamak olduğunu belirten Musevi, iddianın aksine ABD savaş uçaklarının güvenli mesafeyi korumadıklarını söyledi.

İran’ın Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) nedzinde konunun takipçisi olacağını ifade eden Musevi, ABD’nin zorbalıkları ile uluslararası kurallarla dalga geçmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

İran Sivil Havacılık Kurumu, 2 Amerikan savaş uçağının Suriye toprakları üzerinde Mahan Air yolcu uçağını taciz etmelerinden dolayı Sivil Havacılık Örgütü’ne (ICAO) şikayette bulunarak konunun acilen incelenmesini istedi.

İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada kurum, Şikago Konvansiyou Ek 13. Maddesine dayanarak Suriyeli yetkililerle temasa geçerek konunun hızlı ve dikkatli şekilde incelenmesini istedi ve İran teknik heyetleri de uçağın İmam Humeyni Havaalanına inmesi sonrası teknik incelemeye başladı.

Açıklamada, İran sivil uçağının Amerikan savaş uçakları tarafınndan taciz edilmesinin uluslararası kuralların çiğnenmesi olduğu belirtilerek konunun ivedilikle İCAO’ya yansıtıldığı ve acil olarak incelenmesinin istenildiği ifade edildi.

Lübnan’a giden Mahan Air uçağına Suriye hava sahasında iki Amerikan savaş uçağı yarattığı tehditte bazı yolcuların yaralanması ile sonuçlandı.

Yolcu uçağının pilotu savaş uçağı pilotları ile kurduğu temasta güvenli mesafeyi korumalarını istedi ve iki pilot kendilerinin Amerikalı olduklarını bildirdiler.

Suriye Haber Ajansı da haberinde uçakların Amerikalı savaş uçakları olduğunu ve Suriye’nin Eltenef üssünden kalktıklarını bildirdi.

Siyonist rejim de savaş uçaklarının İranlı yolcu uçağını takip etmediklerini bildirdi.

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2012