İran İnsan Hakları Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, İslami İnsan Hakları ve İnsan Değeri Günü nedeniyle düzenlenen törende konuşan Bakıri, Batılı insan haklarının insan değerinin korunması konusundaki başarısızlığına işaret ederek, 'Batılıların temel sözü, din ile Allah'ın insan haklarının elde edilmesinin önündeki en büyük engel oldukları yönündeydi, ancak 2. Dünya Savaşı sonrası demokratik olmayan yöntemlerle ülkelere musallat olan kesimin yaptıkları, savaş, ölüm, kan ve güvensizlik olmuştur' diye belirtti.

Geçtiğimiz 75 yıl içinde dünyanın sadece bir yadan küçük bir süre için savaş ve kıyıma tanık olmadığına dikkati çeken Bakıri, 'Liberalizmin insana verdiği en büyük hediye, stres ve ızdırap ile Allah ile dinin insanoğlunun hayatından silinmesi olmuştur. Oysa İslami insan hakları, insan haklarının korunmasının tek gerçek garantörüdür' açıklamasında bulundu.

Din devletinde politikaların din temelli ve insan haklarının korunması yaklaşımı çerçevesinde yapıldığının altını çizen Bakıri, 'Maalesef insan hakları konusu Batılıların gözünde emperyalist sistemine hakim olanların ekonomik ve siyasi çıkarlarını elde etmek için bir araca dönüşmüştür. ABD'nin İran halkı ile kavgası, onların bize nükleer ve askeri alanlarda kendi gücümüzü değerlendirmemize izin vermemesi ve halkımızın haklarını korumaya çalışmasından kaynaklanmaktadır' diye ekledi.

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