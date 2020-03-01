İran İnsan Hakları Komitesi Sekreteri, ambargo silahının halkların haklarını çiğnediğini söyledi

İnsan Hakları Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İran İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Ali Bakıri Keni, Cenevre'de Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mezari ile yaptığı görüşmede İran ve Pakistan ilişkilerinin gelişmesi gerektiğini ifade ederek, insan haklarının İslami değerler çerçevesinde ve bunlara uygun olmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Bakıri Keni, bazı Batılı ülkelerin İslamofobi'yi planlı bir biçimde kullandıklarını kaydederek, 'İnsan hakları bir kısım ülkeler tarafından kullanılmaktaır. Bu tür hasmane tutumlara karşı koymak için İran-Pakistan görüşmeleri kapsamlı olarak devam etmelidir' dedi.

Ambargoların sistematik şekilde insan haklar ve halkların haklarını çiğnediğine dikkati çeken İranlı yetkili, iki ülkenin Bağlantısızlar Örgütü bağlamındaki ilişkilerinin de gelişmesini istediklerini açıkladı.

Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mezari de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Pakistan'ın İran'ın hukuki ve adli alanlardaki deneyimlerden yararlanmak istediğini bildirdi.