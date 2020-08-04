Avrupa, İran'a karşı yaptırım uygulayan ve cinayet işleyen Amerikalıların önünde durmalı

Twtter hesabından paylaşımda bulunan Dr. Rıza Nesri, yaptırımların İranlıların durumu üzerindeki olumsuz etkisine atıfta bulunarak, ‘ABD'li yetkililer insanlığa karşı suçlarla suçlanıyor."İran'ın Gamaknife Merkezi"nin durumu, İran sağlık sisteminin başına getirilen suç ve felaketin bir örneğidir. Avrupa ülkelerindeki insan hakları örgütleri ve ulusal mahkemeler, misyonlarına inanırlarsa, bu sanıkların önünde yeniden güçlenmemeleri için engel yaratmaları gerekmektedir’ diye yazdı.

Nesri paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

’ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinden önce, İran'daki Gamaknife Merkezi on yıldan fazla bir sürede ileri teknoloji kullanarak 10 binden fazla beyin tümörü hastasını tedavi edebilmişti. Merkezde kullanılan noninvaziv yöntemler, uzmanların baş ve boyundaki kanserli tümörlerin yerlerini doğru bir şekilde tanımlamasına ve gama ışınlarıyla hedeflemesine izin verdi. Ancak bugün, ABD yaptırımları bu tıbbi cihazları çalıştırmak için gereken ekipmanların ithalatını engellediğinden, hastalığın tedavisi durdu ve binlerce hastanın başka tedavi aramaktan başka seçeneği kalmadıyazdı.

Trump'ın maksimum baskı politikası nedeniyle, binlerce İranlı beyin tümörü hastasında neredeyse hiçbir gerçek tedavi seçeneği yok. Bu ciddi suçların failleri (Trump, Pompeo, Mnuçin, Brian Hook ve diğerleri) bu vahşete yanıt vermemekle kalmıyor, aynı zamanda bir sonraki seçimde yeniden seçilmek peşindeler.'

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