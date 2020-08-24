UAEK'nin en çok teftiş ve denetimi İran'da yapılmıştır

Düzenlediği ilk basın toplantısında konuşan Hatipzade, İran-Venezuela ticari ilişkilerine işaret ederek, 'İran-Venezuela ilişkileri, iki ülkenin çıkarları temeline dayalıdır ve bu ilişkiler, hiçbir ülkeyi ilgilendirmiyor. Bu ilişkiler son yıllarda güçlenmiş ve bu bağımsız olmasından dolayı ABD'nin saldırısına uğramıştır' diye konuştu.

UAEK Genel Müdürü Grossi'nin Tahran ziyareti ve bunun tetik mekanizması ile ilgili olup olmadığına ilişkin soruya cevap veren Hatipzade, 'İran'ın ABD'nin BMGK'deki eyleminden sonra yayınlanan raporunda açıklandığı gibi, tetik mekanizması sadece ABD'nin uydurduğu bir yalandır. Zira bu sözcük BMGK 2231 sayılı kararında yer almamaktadır' yanıtını verdi.

UAEK'nin bağımsız, tarafsız, siyasi baskılar ile üçüncü tarafların baskılarından uzak olarak hareket ettiği sürece İran ile UAEK arasında hiçbir sorun yaşanmayacağını kaydeden Hatipzade, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bölge ziyaretine dikkati çekerek, 'Uluslararası ilişkiler tarihinde kendi evi ve BMGK'de hiçbir ülkeyi bile yanına alamayan ABD kadar izole bir ülke var mıdır? Müttefik oluşturulma konusundan kaygı duyulmaması gerekiyor, zira ABD kendi evinde bile İran'a karşı ittifak oluşturamadı' diye belirtti.

Hatipzade, 'BAE ile İsrail'in ilişkilerini normalleştirmesi, İslam dünyası için bir yaradır. BAE hesplamlarında yanlış yapmış ve Direniş Cephesi'ni zayıflatacağını düşünmektedir, oysa Direniş Cehpesi her geçen gün güçlenmektedir' diye ekledi.

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