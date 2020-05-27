Ruhani: İran ile Venezuela arasındaki petrol ticareti ABD'yi ilgilendirmez

Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'a yönelik yaptırımlara atıfta bulunarak, ’Amerikalılar aynı zamanda İran ile dost bir ülke (Venezuela) arasında petrol ürünü taşımak için normal ticarete müdahale etmek istiyorlar. Ancak bu onları hiç ilgilendirmeyen ve herhangi bir yasaya uymayan bir şeydir’ dedi.

Venezuela'ya doğru yola çıkan İran'ın "Fortune", "Forrest", "Foxon", "Petonia" ve "Clavel" adlı beş petrol tankerinden şimdiye kadar üçü, Venezuela karasularına giriş yapmış durumda. Önümüzdeki günlerde tüm İran petrol tankerlerinin Venezuela limanlarına ulaşması bekleniyor.

Bu bağlamda, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro da desteklerinden ötürü İran'a teşekkür ederek, Karakas ve Tahran'ın barış istediğini ve serbest ticaret yapma hakları bulunduğunu vurguladı.

Maduro, İran ve Venezuela'yı, asla ABD'nin önünde diz çökmeyecek "devrimci insanlar" olarak adlandırdı.