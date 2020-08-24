Lavrov: ABD BMGK 2231 sayılı kararına dayanarak İran'a yönelik uluslararası yaptırımları geri getiremez

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Moskova'da Rusya Ulusal Gençler Siyasi Kongresi'nin düzenlediği Düşüncelerin Sınırları isimli panelde konuşan Lavrov, 'Halihazırda ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesi, BM Güvenlik Konseyi'nde krize neden olmuşsa da biz bu krizi atlatacağız ifadesini kullandı.

Lavrov, ABD'nin BMGK 2231 sayılı kararını yasadışı kullanmaya çalışmasının bu ülke için sonuç vermeyeceğinin altını çizdi.

ABD, İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı (snapback) kullanacağı konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) resmi bildirimde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün akşam, New York'taki BM Genel Merkezinde gazetecilere açıklamalar yaptı.

İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı (snapback) kullanacakları konusunda BMGK'yi bilgilendirdiklerini duyuran Pompeo, yaptırımların bugünden itibaren 30 gün içinde geri getirebileceğinin sölyedi.

Pompeo, "Mesajımız çok basit. ABD, hiçbir zaman dünyanın İran'a özgürce uçak, tank, füze ve diğer konvansiyonel silahları alıp satmasına izin vermeyecek" ifadesini kullandı.

Pompeo'nun bu açıklamasına rağmen ABD Başkanı Donald Trump 8 Mayıs 2018'de resmi olarak Nükleer Anlaşma'dan çekildiklerini ve İran'a karşı ekonomik terör sayılan tek taraflı ambargoları uygulamaya başladıklarını duyurdu. Trump'ın asıl amacı başkanlık seçimleri öncesinde Nükleer Anlaşma'yı tamamen yok etmek ve bu seçimlerde rakip adayın seçimleri kazanması durumunda işini daha da zorlaştırmaktır.

ABD yönetimi, Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinden iki buçuk yıla yakın bir süre geçmesine rağmen anlaşmaya üye olduğunu ve BMGK 2231 sayılı kararda öngörülen mekanizmayı kullanabileceğini iddia etmektedir. Bu amaçla da geçen Cuma günü BMGK'ye bir karar tasarısı sundu, ancak Dominik Cumhuriyeti dışında hiçbir Güvenlik Konseyi üyesinin ABD karar tasalağına olumlu oy kullanmaması dolayısıyla büyük bir hezimete uğradı.

Bu gelişmenin üzerine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo BM'de yaptığı açıklamada, 2231 sayılı karar gereği iptal edilen yaptırımların geri getirilmesi için snapback mekanizmasının işletilmesi amacıyla resmi olarak çağrı yaptı.

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