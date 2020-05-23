Venezuela'dan ABD'ye İran petrol tankerlerine yönelik tehditle ilgili uyarı

Venezuela BM Daimi Temsilcisi Moncada twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin İran petrol tankerlerini tehdidinin hala devrede olduğuna işaret ederek, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği uyarıcı mektubundan bir görüntüyü paylaştı.

Moncada paylaşamında şu ifadeleri kullandı:

'Venezuela hükümeti, ABD'nin akaryakıt taşıyan İran petrol tankerlerine olası her hangi saldırısı konusunda BM'yi uyarıyoruz. Trump yönetiminin tek taraflı ambargoları, Venezuela için ham petrolün rafine edilmesi ve bunu yakıta dönüştürmesi için gerekli ham maddelerin teminini engellemiştir. Ayrıca ABD yetkilileri defalatca şirketlere baskı uygulayarak, Venezuela'nın yakıt kaynaklarını temin etmsini kesmeyi hedeflediklerini itiraf etmişlerdir.

ABD'nin Tahran ve Karakas'a yönelik birçok ambargo uygulayarak maksimum baskı politikasını devreye alması,, başlı başına uluslararası hukukun açıkça çiğnenmesi ve bağımsız devletlerin egemenliğine müdahale anlamına gelmektedir.'

Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisi mektubunda ayrıca Trump yönetiminin hasmane ve canice politikalarının son bulması gerektiğini ve böylece ABD'nin tansiyon çıkarıcı eylemlerinin yerine istikrar, barış ve güvenliğin sağlanmasının mümkün olmasını umduklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın asla bir savaşı başlamatmayacağını belirterek, 'Petrol tankerlerimize Karayip Denizi veya dünyanın her hangi bir noktasında ABD tarafından sorun çıkartılırsa, karşılıklı olarak ABD'liler için böyle sorun oluşur' dedi.

Bölge güvenlğinin İran için çok önemli olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Ruhani, 'ABD'denin dünyanın çeşitli bölgelerindeki eylemleri nedemiyle, kabul edilemez koşullar meydana gelmiş, ancak biz asla savaş ve tansiyon başlatan taraf olmayacağız' diye belirtti.