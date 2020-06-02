Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, İran ile iş birliğini güçlendirmek için Tahran'ı ziyaret edecek

Prensa Latina Haber Ajansı'nın haberine göre, bir televizyon progrmına katılan Maduro yaptığı açıklamada, Tahran'a yapacağı ziyareti ile ilgili kesin bir tarih vermemesine rağmen, korona sorununun hafiflediği koşullarda derhal Tahran'a gideğini söyledi.

Reuters Haber Ajansı da benzer bir haberi yayınladı.

Maduro ayrıca İran hükümetine Venezuela'ya benzin yüklü tankerler gönderdiğinden dolayı övgüde bulunarak, Tahran ziyaretinde enerji, tarım, finans, bilim, sağlık ve teknoloji anlaşmaları yapmak için iki ülkeden yetkililerden oluşan ortak bir komisyon toplantısına katılacağını belirtti.

Venezuela Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarının ABD'nin yaptırımlarına rağmen İran'ın Venezuela'ya beş yakıt yüklü gemi göndermesi ve bunun uzmanlara göre İran için bir başarı olduğu sıralarda yapılması dikkat çekti.

İran'ın Venezuela'ya akaryakıt sevkıyatlarının ardından Karakas hükümeti yeni bir sistem altında ülke çapında yakıt dağıtmaya başlayabildi. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, 1 Haziran'dan itibaren ülkedeki tüm benzin istasyonlarının yeni benzin fiyatlandırma ve dağıtım planı kapsamında faaliyet göstereceğini duyurdu; Şimdiye kadar, 1.500'den fazla yakıt istasyonuna benzin sağlanmıştır.

İran petrol tankerlerinin Venezuela limanlarına ve rafinerilerine yanaşması, ABD hükümetinin daha önce Tahran ile Karakas arasındaki yeni petrol tankerlerinin Venezuela kıyılarına ulaşmalarını engellemek için tehditte bulunduğu halde devam etmekte.

İran petrol tankerlerinin Venezuela'ya gelmesiyle Karakas hükümeti ve askeri yetkililer, İran halkına ülkeye yakıt gönderme konusundaki dayanışmaları için teşekkür ederek, iki ülke arasındaki kardeşçe ilişkileri sürdürmeye söz verdiler.