İran ve Türkiye, yabancı göçmen ve vatandaşların durumunu inceledi

İRNA’nın bildirdiğine göre İran içişleri bakanlığı vatandaşlar ve yabancı göçmenler genel müdürü Mehdi Mahmudi, Savaş Ünlü ile video konferans görüşmede, uluslararası kurum ve teşkilatların insan ticareti ve de illegal göçün önlenmesinde İran’a silik yardımlarına işaretle, “İran ve Türkiye’nin insan ticaretinde ortak sorunla karşı karşıya olduklarını” söyledi.

Mahmudi Tahran ve Ankara ilişkilerinin güçlenmesi zaruretine işaretle, “İran İslam cumhuriyeti her zaman ortak sınırlardan illegal geçişleri önleme ve mücadelede elinden geleni yapmıştır, bunun örneği bu yıl içinde çok sayıda illegal göçmenin ortak sınırlarda tutuklanmasıdır” dedi.

Türkiye göç idaresi genel müdürü Savaş Ünlü de yapılan görüşmede Ankara ve Tahran arasındaki dostane ilişkilere işaretle, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumların, her zaman illegal göçmenlerin suistimaline uğrayan İran ve Türkiye gibi ülkelere yeteri kadar destek vermemesinden esef duyduğunu belirtti./

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