İran, Türkiye’ye ihracatını arttırmak istiyor

Saadet yaptığı açıklamada, İran kamyonlarının Türk tarafından kabulü ve korona’nın iki ülke arasındaki ticarete etkisi ile ilgili, ‘’ 4 aylık yapılamayan ihracatın boşluğunu doldurmak istiyoruz, fakat şu an sınırlarda uzu koryuklar vardır. ‘’ dedi.

Saadet, koroa’dan dolayı Türkiye’nin İran’dan fazla kamyon kabul etmediğini fakat bu hususta müzakerelerin devam edildiğini söyledi.

Yılın 4 ayında (21 Mart’tan- 21 Temmuz) Türkiye, İran ihraç mallarının 5. Sıralamasında yer almaktadır. Bu süre zarfından 405 milyon dolar değerinde 43 bin ton ürün Türkiye’ye ihraç edilmiştir. Bu dönem içinde Türkiye’den ithalat rakamı bir milyar 178 milyon dolar idi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012