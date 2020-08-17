İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı seçildi

İRNA'ya konuşan Necefzade, ’Bu grubun tüm üyelerinin sempati ve iş birliği ile yabancı yatırımların çekilmesinde ve bölgenin kalkınmasında etkin rol oynayabileceğimizi umuyoruz. İran-Türkiye dostluk grubu, bölgenin ekonomik göstergelerini iyileştirmek ve ülkenin yaptırım çıkmazından kurtulmasına yardımcı olmak için her türlü çabayı gösterecektir’ diye belirtti.

Bu dostluk grubunun önemi o kadar büyük ki İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammad Bakır Kalibaf, 29 Mayıs 2020'de TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yaptığı görüşmede İran ile Türkiye arasında bir an önce bir dostluk grubu kurulması gerektiğini vurgulamıştı.

İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu eski başkanı Tebriz milletvekili Ahmet Alirızabeyli seçilmişti.

İslami şura Meclisi'nin 12 üyesi İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesidir.

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