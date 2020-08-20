İran-Türkiye arasında günde 1000 vagon mübadele edilmektedir

İran Yol Ve Şehircilik Bakanı Mohammad İslami Batı Azerbaycan ilinde yaptığı açıklamada, İrani Türkiye arasındaki ticaretin daha önceki yıllara göre arttığını ve bunun önemli bir başarı olduğunu söyledi.

İslami, Batı Azerbaycan eksenli ticari mübadelenin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayabileceğini ifade ederek, Ekim ayın sonuna kadar, Urumiye ve Türkiye sınırında bulunan Sero arasındaki yolun tamamlanacağını söyledi.

İran ve Türkiye arasında Bazorgan, Sero ve Razi sınır kapıları vardır. Bu kapıların tamamı Batı Azerbaycan ilinde bulunmaktadır.

Korona başladıktan sonra Sero sınır kapısı kapatıldı fakat Razi sınır kapısından iki ülke arasında demiryolu hattı sınırlı şekilde faaliyettedir.

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