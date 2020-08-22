İran'da yılın ilk 5 ayında 360 bini aşkın araç üretildi

İran'ın önde gelen iki büyük otomotiv firması İran Hodro ve Saipa şirketleri, bu yılın ilk beş ayında 360 bin 599 adet araç üretti. Bu, 289 bin 307 olan geçen yılın aynı dönemindeki veriye göre yüzde 21'lik artış demektir.

Ayrıca bu dönemde 286 bin 363 adet araç tüketicilere teslim edildi. Bu alanda da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüze 9 büyüme kaydedildi.

Öte yandan teslim edilen cari taahhütlerin sayısı yüzde 239 artışla 34 bin 148 olarak kayıtlara geçti.

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