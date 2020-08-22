23 Ağu 2020 00:19
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News Code: 83918125
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İran'da yılın ilk 5 ayında 360 bini aşkın araç üretildi

İran'da yılın ilk 5 ayında 360 bini aşkın araç üretildi

Tahran, İRNA- İran Hodro ve Saipa otomotiv firmalarının yılın ilk beş ayındaki (20 Mart- 21 Ağustos 2020 arası) araç üretim verilerine göre, yılın bu döneminde 360 bini aşkın araç üretilerek geçen yılın aynı dönemine göre bu sektörde yüzde 21'lik artış kaydedildi.

İran'ın önde gelen iki büyük otomotiv firması İran Hodro ve Saipa şirketleri, bu yılın ilk beş ayında 360 bin 599 adet araç üretti. Bu, 289 bin 307 olan geçen yılın aynı dönemindeki veriye göre yüzde 21'lik artış demektir.

Ayrıca bu dönemde 286 bin 363 adet araç tüketicilere teslim edildi. Bu alanda da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüze 9 büyüme kaydedildi.

Öte yandan teslim edilen cari taahhütlerin sayısı yüzde 239 artışla 34 bin 148 olarak kayıtlara geçti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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