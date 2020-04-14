Geçen yıl araç lastiği, iç lastik ve lastik kolonu üretimi %5 artış gösterdi

Geçtiğimiz yıl 41 milyon 193 bin 816 adet ürünün üretildiği bu sektördeki üretim miktarı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 artış gösterdi.

Geçen yıl lastik fabrikaları 131 bin 843 ton binek araba lastiği (öcneki yıldan yüzde 15 daha fazla), 23 bin 694 ton kamyonet lastiği (önceki yıla kıyasla yüzde 4 düşüş) ve 51 bin 213 ton otobüs ve tır lastiği (önceki yıla kıyasla %13 düşüş) üretmeyi başardı.

Bu dönemde ayrıca 1023 ton bisiklet lastiği (%37 düşüş), 10 bin 769 ton motosiklet lastiği (%11 azalma), 3 bin 342 ton araç iç lastiği (%8 düşüş), 318 ton bisiklet iç lastiği (yüzde 16 büyüme) ve 3 bin 646 ton motosiklet iç lastiği (%16 büyüme) sağladı.

Bir önceki yılda ise ülkenin lastik fabrikaları tarafından toplam 247 bin 673 ton ağırlığında 39 milyon 701 bin 641 adet araç lastiği, iç lastik ve lastik kolonu üretilmişti.