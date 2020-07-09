Elektrikli otomobiller gelecek 4 yılda İran pazarında olacak

Attar, Tahran’da düzenlenen otomobil ve yedek parça üreticileri ortak oturumunda yaptığı açıklamada, elektrikli otomobillerin İran piyasasına girmesinin bir gereklilik ve meziyet olduğunu belirtti.

Attar bu otomobillerin üretiminde 35 yeni parçaya gerek duyulduğunu belirterek bunların üretiminde de yabancı işbirliğinin gerekli olduğunu söyledi.

Araç yedek parçaların ülke içinde üretilmesi sürecinin mevcut şartlarda bir fırsat olduğunu ifade eden Attar, ülkenin otomobil sektörünün yüzde 40 kapasitesinin atıl durumda olduğunu ve bunun maliyetleri arttırdığını söyledi.

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2012