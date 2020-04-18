İran yılda 50 bin elektrikli motosiklet üretmeyi hedefliyor

Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, elektrikli ve hibrit araç ve motosiklet üretimi, bu yılki üretim hedeflerini gerçekleştirmek için açıklanan 5 projeden biri olarak göze çarpıyor. Bu projeyi hayata geçirmek içinse İran Sanayi Geliştirme ve Yenileme Kurumu İDRO görevlendirilmiştir.

Ayrıca Sanayi Bakanlığı'nın yanı sıra bu projede ilgili otomotiv şirketleri, motosiklet fabrikaları, Enerji ve İçişleri Bakanlığı da iş birliği yapacak.

Bu projenin uygulanması içim elektrikli binek araçları için 450 milyar Tümen ve bu araçların dolum tesislerinin kurulması için 10 milyar Tümen tahsis edilmiştir.

Öte yandan yeni kurulacak şirketler için elektrikli motosiklet üretimine 300 milyar Tümen, bunların dolum tesislerine 3 milyar Tümen ve elektrikli otobüslerin tasarımı ve örneklendirmesine 30 milyar Tümen ayrılmıştır.

Bu finansmanın bir kısmının İDRO ile özel sektörün yatırımından elde edilmesi, bankalar tarafından düşük faizli kredilerin verilmesi, müşterilerin ve nihai tüketicilerin mevduatı ile Ekonomi Konseyi'nin onayı aracılığıyla hedeflenmektedir.