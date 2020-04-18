18 Nis 2020 12:42
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News Code: 83754705
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İran yılda 50 bin elektrikli motosiklet üretmeyi hedefliyor

İran yılda 50 bin elektrikli motosiklet üretmeyi hedefliyor

Tahran, İRNA- İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın 2020 yılında duyurduğu 40 program çerçevesinde 'bilgi tabalı şirketlerin teknoloji ve ürünlerinin gelişimi' başlığı altında 15 bin adet elektrikli ve hibrit araç ve 50 bin elektrikli mososiklet üretmeyi hedeflemektedir.

Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, elektrikli ve hibrit araç ve motosiklet üretimi, bu yılki üretim hedeflerini gerçekleştirmek için açıklanan 5 projeden biri olarak göze çarpıyor. Bu projeyi hayata geçirmek içinse İran Sanayi Geliştirme ve Yenileme Kurumu İDRO görevlendirilmiştir.

Ayrıca Sanayi Bakanlığı'nın yanı sıra bu projede ilgili otomotiv şirketleri, motosiklet fabrikaları, Enerji ve İçişleri Bakanlığı da iş birliği yapacak.

Bu projenin uygulanması içim elektrikli binek araçları için 450 milyar Tümen ve bu araçların dolum tesislerinin kurulması için 10 milyar Tümen tahsis edilmiştir.

Öte yandan yeni kurulacak şirketler için elektrikli motosiklet üretimine 300 milyar Tümen, bunların dolum tesislerine 3 milyar Tümen ve elektrikli otobüslerin tasarımı ve örneklendirmesine 30 milyar Tümen ayrılmıştır.

Bu finansmanın bir kısmının İDRO ile özel sektörün yatırımından elde edilmesi, bankalar tarafından düşük faizli kredilerin verilmesi, müşterilerin ve nihai tüketicilerin mevduatı ile Ekonomi Konseyi'nin onayı aracılığıyla hedeflenmektedir.

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