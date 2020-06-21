21 Haz 2020 04:41
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News Code: 83827263
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İranhodro bu yıl 10 bin adet ticari ve ağır araç üretmeyi hedefliyor

İranhodro bu yıl 10 bin adet ticari ve ağır araç üretmeyi hedefliyor

Tahran, İRNA- İran'ın araç üretim lokomotif devi İranhodro şirketi, bu yılsonuna kadar toplam 10 bin adet ticari ve ağır araç üretmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan İranhodro Genel Müdürü Ferşad Mukimi, geçen yıl İranhodro Dizel Şirketi'nde toplam 2 bin 236 adet ağır aracın üretildiğini, ancak yıllık olarak 5 bin 500 aet otobüs üretme kapasitesine sahip olduklarını belirtti.

Bu yılın başından bu yana geçen 3 ay süre içinde İranhodro üretim miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 büyüdüğüne değinen Mukimi, bu fabrikada üretilen otobüslerin Euro-4 standatlarına, dizel yakıt kullanan araçların ise Euro-6 standardına sahip olduklarını dile getirdi.

Mukimi, 'Yurt dışına bağımlılığı azaltmak amacıyla motor parçaları dahil otomotiv parçalarının yerelleştirilmesi hedefi doğrultusunda ilerlemekteyiz' diye ekledi.

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