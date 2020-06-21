İranhodro bu yıl 10 bin adet ticari ve ağır araç üretmeyi hedefliyor

Düzenlediği basın toplantısında konuşan İranhodro Genel Müdürü Ferşad Mukimi, geçen yıl İranhodro Dizel Şirketi'nde toplam 2 bin 236 adet ağır aracın üretildiğini, ancak yıllık olarak 5 bin 500 aet otobüs üretme kapasitesine sahip olduklarını belirtti.

Bu yılın başından bu yana geçen 3 ay süre içinde İranhodro üretim miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 büyüdüğüne değinen Mukimi, bu fabrikada üretilen otobüslerin Euro-4 standatlarına, dizel yakıt kullanan araçların ise Euro-6 standardına sahip olduklarını dile getirdi.

Mukimi, 'Yurt dışına bağımlılığı azaltmak amacıyla motor parçaları dahil otomotiv parçalarının yerelleştirilmesi hedefi doğrultusunda ilerlemekteyiz' diye ekledi.