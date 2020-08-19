19 Ağu 2020 14:25
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News Code: 83914645
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İran bilgi tabanlı şirketi, su altı boru hatlarının onarımını başardı

İran bilgi tabanlı şirketi, su altı boru hatlarının onarımını başardı

Tahran, İRNA- Bir İran bilgi tabanlı firma, yabancı firmaların İran'a su altı boru hat onarım cihazlarını satmayı reddetmesi üzerine, yabancı benzerin üçte bir fiyatına bu cihazı yerlileştirmeyi başardıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve Teknoloji Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, şirketin genel müdürü Muhammed Tude Fellah konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Su altı boru hatlarında zamanla veya kaza sonucu hasar oluşabilir. Şirketimizde üretilen ürün, bu tür boru hatların onarılmasına katkı sağlıyor. Bunlar tek parçalı ve iki parçalı metal ekipmanlar biçiminde üretilerek hasarın oluştuğu yerde borunun çevresine yapıştılır ve sızma ve hasarın önüne geçiyor' dedi.

Tude Fellah açıklamasını şu şekilde devam etti:

'Boru hatlarının birbirinden ayrılması durumunda bir parçalı, sızması halinde ise iki parçalı cihazlar kullanılır. Dünya genelinde bu tür gereçleri üretin firma sayısı düşük miktarda ve bunlar yaptırımların devreye girmesi sonrası İran'a satışlarını durduğu için İranlı araştırmacı ve mühendislerden oluşan saygın bir ekip, yabancı ürünün yerli benzerini, yabancı örneğinden daha kaliteli bir şekilde üretme başarısına imza attı.

32 inç boyutlu cihazlar 2 milyar 500 milyon Tümen civarınd satılırken, yabancı benzerinin fiyatı bunun 3 katıdır. Yerel ihtiyaçlar kaşılandıktan sonra Malezya, Endonezya ve Hindistan gibi ülkelere ihracat bile yaptık. Ülke petrol ve doğalgaz şirketleri önde gelen müşterilerimiz arasında ve ürünümüzün kalitesinden memnuniyet duyuyorlar.

Bu ürün stratetik boyutta önemlidir, öyle ki Güney Pars boru ve doğalgaz hatlarının hasar görmesi durumunda günlük 5 milyon avroya kadar zarar oluşabilir. Yabancı şirketlerin bu ürünü bize satmaktan çekindikleri dikkate alınarak bu ürünün ülke için üretilmesi hayati öneme haizdi.'

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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