Ahvaz, İRNA- Gore'den Cask'a günlük bir milyon ağır ve hafif ham petrol taşımak için inşası planlanan boru hattının borularını üreten firma olan Ahvaz Boru Üretim Birimi, "Üretim Sıçraması" adlı bu yılda çalışmalarını hızlandırmıştır. Çeşitli boyutlardan İran için önem taşıyan bu stratejik boru hattının uygulanması, yerli sanayi ve uzmanlara duyulan güvenin meyvesidir. Bu projenin Mart 2021'e kadar tamamlanmasıyla birlikte, Sistan ve Beluöistan ilinde yer alan Cask Limanı'ndan günlük bir milyon varil İran petrolü yurt dışına ihraç edilecek. Fotoğrafçı: Ali Müarrif
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Ahvaz Boru Üretim Tesisi'nden kareler
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