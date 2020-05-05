5 May 2020 14:57
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News Code: 83776831
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Güney Pars Doğalgaz Sahası'nda bütan üretimi yüzde 100 arttı

Güney Pars Doğalgaz Sahası'nda bütan üretimi yüzde 100 arttı

Tahran, İRNA- Güney Pars 7. Rafineri Müdürü Hasan Asedi, Güney Pars Doğalgaz Sahası 17. ve 18. falarında bütan gazı üretiminin yüde yüz arttığını söyledi.

İRNA muhabirine açıklama yapan Asedi, geçen yıl bu rafinerinin etan, propan ve bütan ürünleriin üretiminde başarılı performans gösterdiğini kaydetti.

7. Rafineri'deki propan üretiminin geçen yıl yüzde 71 artış kaydettiğine değinen Asedi, 17. ve 18. fazlarda üretilen bütan gaz miktarının iki kat arttığını dile getirdi.

Bu yıl da ihracat kompresörlerinin faaliyete başlaması ile etan ve bütan gazlarının üretiminde büyük artışa tanık olacaklarının altını çizen Asedi, Güney Pars Doğalgaz Sahası 17. ve 18. fazlarının son yıllarda aktifleştiğini sözlerine ekledi.

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