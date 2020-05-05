Güney Pars Doğalgaz Sahası'nda bütan üretimi yüzde 100 arttı

İRNA muhabirine açıklama yapan Asedi, geçen yıl bu rafinerinin etan, propan ve bütan ürünleriin üretiminde başarılı performans gösterdiğini kaydetti.

7. Rafineri'deki propan üretiminin geçen yıl yüzde 71 artış kaydettiğine değinen Asedi, 17. ve 18. fazlarda üretilen bütan gaz miktarının iki kat arttığını dile getirdi.

Bu yıl da ihracat kompresörlerinin faaliyete başlaması ile etan ve bütan gazlarının üretiminde büyük artışa tanık olacaklarının altını çizen Asedi, Güney Pars Doğalgaz Sahası 17. ve 18. fazlarının son yıllarda aktifleştiğini sözlerine ekledi.