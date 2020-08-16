Kadirşinas İran halkı azadelerinin dayanıklılık ve sağlamlığından övünç duyuyor

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin mesajında, '17 Ağustos Azadelerin İslami ülkemize gururlu şekilde dönüşünü hatırlatıyor. Bu, bugünkü bağımsızlık ve güvenliğimizin ülke ve devletimizi savunma siperinde yiğitçe savaşan direniş sembollerinin suskuncasına dayanıklılık ve mücadelelerini hatırlamamız için değerli bir fırsattır' ifadesini kullandı.

İran-Irak arasında 1980 yılında Saddam rejimi tarafından başlatılan ve 8 yıl süren savaş boyunca 43 bin İran askeri, Saddam rejimi tarafından esir düştü. Onlar yıllarca işkence ve hapishanelerde eziyetleren sonra 17 Ağustos 1990 yılı serbest bırakılarak ülkemize döndüler.

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