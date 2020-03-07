Şemhani: Iraklı yetkililerle ikili ilişkilerin gelişmesini masaya yatıracağız

İRNA Bağdat muhabirine açıklamalarda bulunan Amiral Şemhani, Irak'a yaptığı ziyaret çerçevesinde Iraklı siyasi yetkililerin yanı sıra Şii, Sünni ve Kürd grupların önde gelenleri ile ikili ilşkilerin güçlenmesini ele alacaklarını ifade etti.

Irak Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Parlamento Başkanı ve diğer siyasi yetkilileri ile bir araya geleceğini kaydeden İranlı üst düzey yetkili, İran'ın Saddam rejiminin 2003'te devrilmesinden bu yana dost ve komşu Irak ile yakın iş birliği içinde olduğunu dile getirdi.

Korona virüsünün bölgede yayıldığına dikkati çeken Amiral Şemhani, 'Korona ile ilgili gerçek ve duyumlar arasında fark var. Gerçek, İran'da bu hastalığı yenebilecek gerekli ve yeterli sağlık malzemelerinin bulunmasıdır' diye ekledi.

Irak Ulual Güvenlik Danışmanı Falih Feyyaz, Bağdat Havalimanı'nda Amiral Şemhani'yi karşıladı.

Amiral Şemhani'nin Irak ziyareti kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İşleri İlerletme Hükümeti Başkanı Adil Abdülmehdi ve Irak Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi ile ikili siyasi, güvenlik ve ekonomik ilişkileri masaya yatırması bekleniyor.

Amiral Şemhani, ziyareti sırasında Irak parti ve kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile de görüşerek fikir alışverişinde bulunacak.