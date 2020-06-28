Saddam'a kimyasal silah veren ülkeler, uluslararası mahkemelerde yargılanmalı

Dönemin Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin, 8 yıl süren İran-Irak savaşı sırasında defalarca İranlı asker ve savunmasız sivillere yönelik kimyasal ve mikrobiyolojik silahlar kullandı. İran'ın batısında yer alan Serdeşt ilçesine 1987 yılında yapılan kimyasal saldırı, bu rejimin cinayetlerinden bir örnekti.

Iraklı askerler ayrıca İran-Irak sınırındaki Halepçe kentine kimyasal saldırı düzenleyerek, birçoğunun kadın ve çocuklardan oluşan binlerce sivili katletti.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin kitlesel imha silahlarının yapım ve kullanımının haram olduğu yönündeki fetvasına işaret eden General Celali, 'Almanya, Fransa ve İngiltere, Serdeşt ve Halepçe kentilerine yapılan kimyasal bombardımanda suçlular arasında ve Saddam'ın suç ortağıdırlar. Uluslararası toplum bugün bu hukuki meseleleri takip etmelidir. Biz Saddam'a Serdeşt ve Halepçe'ye kimyasal saldırı düzenleme konusunda yardım eden tarafların uluslararası bir mahkemece yargılanmasını talep ediyoruz' dedi.

İrn'ın kimyasal saldırılara karşı savunma sistemini güçlendirdiğinin altını çizen General Celali, 'Halihazırda Ortadoğu'da en donanımlı kimyasal saldırı savunma cihazlarına sahibiz. Kimya sanayiimizde ve savunma sektörü ile özel sektörde maske, filtre, hastane ve ambulans gereçleri gibi kimyasal saldırıdan korunma ve sağlık sistemlerine sahibiz ve bu alanda kendi kenne yeter durumdyız. Ayrıca kimaysal tedavi açısından da bölgede eğitim alanında bir numara olduğumuz gibi, iyi tedavi protokolleri üretiyor ve bölgedeki çeşitli ülkelerde tedavi ve eğitim üsleri kuruyoruz' diye ekledi.