11 Ağu 2020 13:23
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İran süt ürünleri ihracatı 153.7 milyon dolara yükseldi

İran süt ürünleri ihracatı 153.7 milyon dolara yükseldi

Tahran, İRNA- Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi, yılın ilk dört ayında (20 Mart- 20 Temmuz 2020 arası) İran'dan 30 ülkeye 152 bin 574 ton ağırlığında 153 milyon 742 bin 611 dolar değerinde süt ürünlerinin ihraç edildiğini bildirdi.

Süt ürünleri alanında ithalatçı ülkeden ihracatçı konumuna geldiklerine değinen Latifi, 'Korona salgını, sınırların kapatılması ve dünya çağında ticari faaliyetleri kısıtlanmasına karşın, Türkiye, Almanya, Kanada, İngiltere, Avustralya, Rusya, Malezya, BAE, Bahreyn, Afganistan, Kazakistan, Irak ve Yeni Zelanda'nın d aralarında bulunduğu 30 ülkeye ihracat gerçekleştirdik' dedi.

En büyük ihracat pazarları arasında Irak'ın 75 milyon dolarla ilk sırada yer aldığına değinen Latifi, 18 milyon dolarla Afganistan'ın ikinci, 13 milyon dolarla Pakistan'ın üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.

İhraç edilen İran süt ürünlerinin taze peynir, dilimlenmiş peynir, peynir suyu, keş, yağlı maddeler, paketlenmiş tereyağı, süt türevleri, pastörize edilmiş ayran, kaymak, yoğrut, organize kuru süt ve bebek sütü gibi ürünlerden oluştuğuna işaret eden Latifi, 'İran gıda sanayii, petrol dışı ihracat konusunda özel konuma sahip. Ayrıca 2018 yılında süt ürünlerinin ülkenin toplam petrol dışı ihracatındaki payı yüzde 14'ken, geçen yıl bu oran yüzde 15'e yükseldi. Bu sektörün daha fazla gelişebileceğini umuyoruz' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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