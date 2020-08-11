İran süt ürünleri ihracatı 153.7 milyon dolara yükseldi

Süt ürünleri alanında ithalatçı ülkeden ihracatçı konumuna geldiklerine değinen Latifi, 'Korona salgını, sınırların kapatılması ve dünya çağında ticari faaliyetleri kısıtlanmasına karşın, Türkiye, Almanya, Kanada, İngiltere, Avustralya, Rusya, Malezya, BAE, Bahreyn, Afganistan, Kazakistan, Irak ve Yeni Zelanda'nın d aralarında bulunduğu 30 ülkeye ihracat gerçekleştirdik' dedi.

En büyük ihracat pazarları arasında Irak'ın 75 milyon dolarla ilk sırada yer aldığına değinen Latifi, 18 milyon dolarla Afganistan'ın ikinci, 13 milyon dolarla Pakistan'ın üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.

İhraç edilen İran süt ürünlerinin taze peynir, dilimlenmiş peynir, peynir suyu, keş, yağlı maddeler, paketlenmiş tereyağı, süt türevleri, pastörize edilmiş ayran, kaymak, yoğrut, organize kuru süt ve bebek sütü gibi ürünlerden oluştuğuna işaret eden Latifi, 'İran gıda sanayii, petrol dışı ihracat konusunda özel konuma sahip. Ayrıca 2018 yılında süt ürünlerinin ülkenin toplam petrol dışı ihracatındaki payı yüzde 14'ken, geçen yıl bu oran yüzde 15'e yükseldi. Bu sektörün daha fazla gelişebileceğini umuyoruz' diye ekledi.

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