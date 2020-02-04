İran meme kanseri teşhis ve tedavisinde çok iyi bir durumdadır

İRNA muhabirine konuşan Muhammed Hadizade, kansere yakalanan hastaların hayatta kalma şanslarının yüksek olduğuna işaret ederek, 'Tedavi süreçlerimizin iyi olmasına karşın, bu konuyu ülkemizde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz' diye belirtti.

Her 38 dakilkada bir İranlı kadının meme kanserine yakalandığını ifade eden Hadizade, yılda 14 bin 500 civarında kişinin meme kanserine yakalandığını söyledi.

Hareketsizlik, ileri yaşlarda evlilik, süt vermemek, şişmanlık ve uygun olmayan beslenmenin meme kanserinin ortaya çıkmasının başlıca nedenleri olduğunu kaydeden Hadizade, 'İran'da her 100 bin kişi başına 34 kişiye meme kanseri teşhisi konuyor. Bunların da iyi tedavi süğreçlerinden geçtikleri için çoğunlukla normal hayat sürdürdüklerini söylemek mümkün' diye ekledi.

İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Araştırma ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Rıza Melikzade de 4 Şubat Dünya Kanserle Mücade Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, 'İran'da erkekler ve kadınlarda kansere yakalanma oranı, her 100 bin kişide sırasıyla 163 ve 140'tır. Bu da İran'da kansere yakalanma oranının dünya ortalamasının altında olduğunu göstermektedir’ dedi.

4 Şubat Dünya Kanserle Mücadele Günü olarak insanlara kanser bilincini, nasıl önleneceğini ve tedavi edileceğini artırmak için her yıl çeşitli etkinliklerle anılır ve raştırmacılar, sağlık uzmanları, hastalar, siyasiler, ve zanaatkârları kanserle mücadele konusunda koordine etmeyi hedeflemketedir. İran'da 28 Ocak - 4 Şubat tarihleri ​ni kapsayan hafta, Kanserle Mücadele Haftası olarak adlandırılmıştır.

2019'dan 2021'e kadar düzenlenen kampanyanın sloganı “Ben varım ve olacağım” olarak seçilmiştir. Bu slogan kişisel bağlılığı destekler ve kişisel davranışların kanser hastalarının geleceği üzerindeki etkisini yansıtır.

İran'da kanser vakaları ile ilgili son rapora göre, yılda yaklaşık 118 bin yeni kanser vakası meydana geliyor. Bunların %53'ü erkeklerde, %47'si ise kadınlarda görülmektedir.

Erkeklerde en sık görülen kanserler mide, deri (cilt), prostat, kalın bağırsak ve mesane; kadınlarda meme, kalın bağırsak, tiroid, deri (cilt) ve mide, her iki cinste ise meme, prostat, kalın bağırsak, deri ve mide kanseridir.