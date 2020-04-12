İran'da kişi başına süt ve süt ürünleri tüketimi yıllık 117 kg

İRNA’ya konuşan Mukaddesi, ‘Mevcut istatistiklere göre, dünyadaki süt ve süt ürünlerinin ortalama tüketimi kişi başına 165 kgdir’ diyerek, ’Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, kişi başına süt ve süt ürünleri tüketimi için küresel standart yılda 300 kilogram olmalıdır’ diye konuştu..

Mukaddesi, ‘6. Beş Yıllık Kalkınma Programı'nda hükümetimiz İran'daki süt ve süt ürünleri tüketimini ortalama olarak yıllık en az 165 kg seviyesine çıkarmaya çalışıyor’diye ekledi.

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