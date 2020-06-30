İran'dan 25 ülkeye süt ürünleri ihracatı

Günümüzde İran süt ürünleri konusunda ülke ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra bölgesel ve uluslararası piyasalarda da varlık göstermekte ve İran ürünleri yeterli kalite ve teknolojiyi barındırıyor.

Geçen yıl İran'dn yurt dışına 780 milyon dolar değerinde süt ürünleri ihracatı yapıldı. Süt ürünleri, İran gıda ürünlerinden en çok ihracatı yapılan kalem olarak açıklandı.

Geçen yıl ülkemizden 25 ülkeye 25 marka ve 60 şirket tarafından süt ve süt ürünleri ihracatı yapıldı.

Halihazırda 400 marka ve fabrikanın faaliyet gösterdiği İran süt ürünleri sanayiinde 200 fabrika yerel bazda, 170 tesis bölgesel ve illerde, 30 tesis ve şirket ise ulusal düzeyde faaliyet göstermektedir. Bunlardan bazıları uluslararası piyasalara adım atmayı başarmıştır.