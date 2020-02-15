Süt ürünleri ihracatı ilk 10 ayda yüzde 12 artış yakaladı

Yılın ilk 10 ayında 33 ülkeye ihracatı yapılan en çok süt ürünlerinin dondurma, kuru süt, çocuk maması, peynir çeşitleri, peynir suyu, yoğurt, ayranü kaymak ve tereyağı gibi ürünlerden oluştuğuna dikkati çeken Latifi, ihracat değerinin 358 milyon dolar olduğunu belirtti.

Geçen yılın aynı dönemine göre ağırlık açısından süt ürünlerinde yüzde 12 artış yaşandığını ve bu rakamın 331 bin 889 tona ulaştığını söyleyen Gümrük Sözcüsü Latifi, '226 milyon dolarlık ihracatla Irak, 54 milyon dolar ile Afganistan ve 43 milyon dolar ihracat rakamı ile Rusya, ihracat pazarlarımızın ilk 3 sırasında yer aldı' dedi.

Bu üç ülkenin İran'ın toplam süt ürünleri ihracatının yüzde 90'ını elinde bulundurduğunu dile getiren Latifi, 'Ülkemizden 20 çeşit süt ürünü yurt dışına ihraç edilmektedir. Hedef pazarlar, komşulardan Avrupa ülkelerine kadar büyük bir yelpazeyi kapsamına alıyor' diye ekledi.