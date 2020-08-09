İran yıl sonuna kadar uçak motoru sıcak bölge parçalarını üretecek

Sivil Havacılık Kurumu başkanları devir teslim töreninde konuşan Abidzade, 'Halihazırda uaçk camiasının ihtiyaçlarının yüzde 95'ine karşılık verebiliyor ve kural ve mühendislik konusunda kimlik sahibiyiz' dedi.

İran'ın daha önce parça üretip monte ettiğini, ancak bu parçaların kimliği olmadığına değinen Abidzade, 'Bugünlerde genç yetenek ve bilim adamlarımızın sayesinde bu güce ulaştık ve mühendislik bilimini elde ettik' değerlendirmesinde bulundu.

Uçak motoru konusunda büyük gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Abidzade, 'Bu değişiklikler olmasaydı Nükleer Anlaşma'nın Trump tarafından yırtılmasından sonra uçaklarımız hareket edemez duruma gelirdi, ancak İran uçak motoru sıcak bölge parçalarını kendi genç bilim adamları sayesinde üretmeyi başardı ve halihazırda 4 uçak onarım merkezi sahibiyiz' diye belirtti.

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