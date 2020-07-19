İran'dan yabancı ülkelerin ülkeye uçuşlarının yeniden başlatılmasıyla ilgili son durum açıklaması

İran Sivil Havacılık Kurumu'nun bir ay önce yaptığı açıklamasına göre, Türkiye'nin hazır olduğunu açıklaması sonrası İran-Türkiye hava trafiği tekrar açıldı. Ancak korona öncesi Tahran İmam Humeyni Havalimanına haftalık 7 uçuş yapan ve bu havalimanının Avrupalı yolcuların transitinde önemli paya sahip olan Türk Hava Yolları Şirketi, korona sonrası normalleşme döneminde henüz İran'a seferlerini yeniden başlatmamış ve yeni dönemde iki ülke arasındaki uçuşlar İran havayolu şirketince gerçekleşmektedir.

Dün akşama kadar da Tebriz, Şiraz ve Tahran havalimanlarından İstanbul'a seferler düzenlenmekteydi. Geçen bir ayda yerli havayolu şirketleri, uçuş koşullarına haiz olan yolcuları sağlık kurallarına uyarak Türkiye'ye taşıyordu.

Ancak bugün yaşanan en son gelişmeye göre, İran havayolu şirketleri, Tahran-İstanbul uçuşlarının ruhsatlarının iptal edildiğini ve Türkiye'nin kararıyla İran-Türkiye hava trafiğinin tekrar ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Mahan ve Keşm havayolu şirketlerinin konu ile ilgili açıklamasında, 'Yolcularımızın dikkatine: Türkiye tarafından yeni kısıtlamaların uygulamaya konulması ve bu ülke sınırlarının kapatılması nedeniyle Tahran-İstanbul-Tahran uçuşları bir sonraki duyuruya kadar iptal edildi' ifadesi kullanıldı.

Konu ile ilgili Türkiye'den yapılan açıklamaya göre ise bu kararın Türkiye Ulaştırma ve Sağlık bakanlıkları tarafından alındığı ve bugünden itibaren İranlı firmaların Türkiye'ye uçuş ruhsatları tamamiyle iptal edildiği belirtildi.

2 haftadan beri İran-Türkiye hava sınırlarının açılması sonucu İran hava yolu şirketleri, Türkiye'ye uçak biletleri satmaya başlamıştı, ancak Türkiye'nin dün akşam aldığı kararla alınan bürün uçak biletleri geçersiz sayılacak.

Öte yandan Tahran-Dubai uçuşlarının farklı koşullara sahip olması nedeniyle BAE Havayolları tarafından düzenlenen uçuşlardaki yolcuların bu ülkeye seyahat yapmadan önce ikamet belgesi olması gerekmektedir. Mahan Havayolları ayrıca İmam Humeyni Havalimanı'ndan aynı varış noktasına yeni uçuşlar yapan yerel havayolları arasında yer alıyor.

İran Havayolları Şirketi'nin Avrupa ülkelerine yaptıpı uçuşlar için koşullar biraz daha iyi. Londra, Amsterdam, Manchester, Stockholm ve Paris'e uçuşlar haftalık olarak devam ediyor ve bu şirketin Almanya uçuşlarını yeniden başlatmak için Lufthansa Havayolları ile müzakereler iyi yönde ilerlemektedir.

Katar Havayolları Şirketi de İran transit uçuşlarında başı çekerek, İmam Humeyni Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'dan Avrupa'ya yapılan seferler, bu havayolu şirketince yapılmaktadır.

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