İran'da havadan atılan yapay açıklıklı radar (SAR) üretildi

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, havadan atılan yapay açıklıklı radarın uçak, drone ve uydu gibi hareketli platformlarda kullanılanilen radar türü olduğunu dile getiren Samimi, 'Platformun hareketi sırasında radar, yüzeylere sürekli sinyal göndererek ve bu sinyalleri geri alarak, hedef bölgesinden net bir görüntü sunabilir' dedi.

Radarlı görüntülemenin optik görüntülemeye kıyasla genel anlamda büyük avantajları olduğuna dikkati çeken Samimi, 'Bulutların arkasından ve günün bütün saatlerinde güneş ışınından bağımsız olarak ve hatta duman ve tozla kaplı bölgelerden görüntüleme gücü, uzaktan radarla görüntülenen fotoğrafın kalitesinin bağımsız olması ve kamufle hedef veya metal eşyaların keşfedilebilmesi, bu radarın başlıca avantajlarıdan bazıları' diye ekledi.