İran havaalanlarının kapasitesi 7 yılda 10 milyon kişi artmıştır

Fars ilinin Lamerd havaalanının video konferans yöntemiyle yapılan açılışında konuşan İslami, 15 havaalanında projeler uygulandığını ve gelecek bir yılda da 20 havaalanında uygulanan projelerin tamamlanması ile 10 milyon kişi daha kapasite artırımı olacağını söyledi.

İslami projelerin iç ve dış hat terminalleri, uçuş pistleri, uçak park alanı, kule ve radar sistemleri oluğunu ve tamamlanması ile kapasite artırımının yanında uçuş güvenliğinin de artacağını söyledi.

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2012