23 Nis 2020 18:12
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News Code: 83762347
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İran havaalanlarının kapasitesi 7 yılda 10 milyon kişi artmıştır

İran havaalanlarının kapasitesi 7 yılda 10 milyon kişi artmıştır

Tahran, IRNA- İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mohammad İslami, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Cumhurbaşkanlığı döneminde ve son 7 yılda İran havaalanları kapasitesine 10 milyon kişi ilave edildiğini belirtti.

Fars ilinin Lamerd havaalanının video konferans yöntemiyle yapılan açılışında konuşan İslami, 15 havaalanında projeler uygulandığını ve gelecek bir yılda da 20 havaalanında uygulanan projelerin tamamlanması ile 10 milyon kişi daha kapasite artırımı olacağını söyledi.

İslami projelerin iç ve dış hat terminalleri, uçuş pistleri, uçak park alanı, kule ve radar sistemleri oluğunu ve tamamlanması ile kapasite artırımının yanında uçuş güvenliğinin de artacağını söyledi.

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2012

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