İran havacılık sanayiinde teknik devrim yaşanacak

Başkent Tahran'ın batısında bulunan Elburz ilindeki Uluslararası Peyam Havalşmanı'nda düzenlediği toplantıda konuşan Abidzade, İran hava taşımacılığı sanayinin yaptırım konusunu yakından ve tamamen bildiğini belirterek, 'Füze teknik konusunda son yıllarda büyük adımlar attığımız ve dünyanın bir füze gücü olduğumuzu kabul ettiği gibi, halihazırda havacılık teknik alanında parç üretimi ve onarımı açısından da aynı durum yaşanmış ve kesinlikle yalın gelecekte havacılık sanayi sektöründe mühendislik deverimine tanık olacağız' ifadesini kullandı.

İran havacılık sektörünün son 40 yılda ambargolara maruz kalmasına karşın yerli uzmanların çalışması sonucu ayakta kalabildiğinin altını çizen Abidzade, 'Dünyanın dört bir yanına uçuş yapmanın yanı sıra, ülke içinde de çok güçlü bir ağ oluşturduk' diye konuştu.

Abizdade konuşmasını şöyle sürdü:

'Amerikalıların özellikle son 2 yılda uçak yedek parçaları alanında uyguladıkalrı ağır baskılara ve İran havacılık şirketlerinin teknik ve operasyonel bilgi konusunda sınırlama yaşamalarına rağmen, yerli uzmanlarımız ülkemiz için taahhütlü olmaları sebebiyle başta uçak motor onarımı sektöründe büyük başarılara imza attı ve en karmaşık bölümlerden biri olan motor sıcak bölümleri teknolojisini elde ederek adından söz ettirdi.

Yerli uzmanların uçak motoru sıcak bölümlerini onarması, havacılık sanayi sektöründe büüyk bir gelişme olarak öne çıkmakta ve böylece bu kapasitelerimizi göz önüne alırsak yakında çok büyük işlere imza atabileceğimizi söylemem mümkün'.