İran yılın ilk dört ayında 19.6 milyar dolarlık dış ticaret gerçekleştirdi

İran Gümrük Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yılın ilk dört ayında ham petrol, mazot ve kerosen dışındaki petol dışı ihracat hacminin bavul ticareti de hariç tutulmak üzere 30 milyon 285 bin ton ağırlığında 8 milyar 713 milyon dolar değerinde olduğuna işaret eden Latifi, geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında ihracat değerinin yüzde 40 civarında düşüş kaydettiğini belirtti.

İran'ın bu dört aylık dönemdeki ithalat miktarının da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 düşüşle 11 milyon 793 bin ton ağırlığında 10 milyar 922 milyon dolar olarak gerçekleştiğine değinen Latifi, bu dönemde ihracat ülkeleri arasında Çin'in 2 milyar 474 milyon dolar, Irak'ın 1 milyar 965 milyon dolar, BAE'nin 1 milyar 216 milyon dolar, Afganistan'ın 713 milyon dolar ve Türkiye'nin 405 milyon dolarla sırasıyla ihracat yapılan ilk beş ülke olduğunu dile getirdi.

Latifi bu dönemde ithalat yapılan başlıca ülkelerin şu şekilde olduğunu da sözlerine ekledi:

'Çin 2 milyar 806 milyon dolar, BAE 2 milyar 479 milyon dolar, Türkiye 1 milyar 178 milyon dolar, Hindistan 757 milyon dolar ve Almanya 536 milyon dolar.'

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