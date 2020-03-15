Buşehr gümrüklerinden 22 milyon tondan fazla petrol dışı mal ihraç edildi

Buşehr ilinden gaz kondensatı hariç ihraç edilen ürünlerin ağırlık olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 7 milyar 150 milyon dolar değerinde olduğunu söyleyen Karabeyli, ’Bu dönemde Buşehr ilinin gaz kondensatı da dahil olmak üzere gümrük ihracatının 23 milyon ve 19 bin ton ağırlığında 7 milyar 669 milyon dolar değerinde gerçekleştiğini ve ana ihracat mallarının petrokimya, gaz kondensatı, mineraller, su, sebze ve kümes hayvanlarını içerdiğini bildirdi.

Karabeyi ayrıca Byşehr'den ihracatı yapılan ürünlerin büyük çoğunlukla Türkiye, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Güney Kore, Katar, Pakistan, Brezilya ve Malezya gibi ülkelere ihraç edildiğini sözlerine ekledi.

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