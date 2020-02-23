23 Şub 2020 11:46
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News Code: 83686883
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Yılın ilk 10 ayında sanayi ve madencilik sektöründeki 30 kalem ürünün üretiminde artış yaşandı

Yılın ilk 10 ayında sanayi ve madencilik sektöründeki 30 kalem ürünün üretiminde artış yaşandı

Tahran, İRNA- Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Proje ve Planlama Bakan Yardımcısı yaptığı açıklamada, 'Bu yılın ilk 10 ayında (21 Mart 2019- 20 Ocak 2020 tarihleri arası) saanyi ve maden sektöründe seçilmiş 42 kalem üründen 30'unda üretimin büyüdüğüne tanık olduk' dedi.

Ham çelikte 20 milyon ton üretimle yüzde 6.8 artış yaşanırken, çimento 51.2 milyon ton, mes katotu 207 bin ton, beyaz eşya 149 bin adet ve ptrokimya ürünleri 45.8 milyon ton üretimle sırasıyla yüzde 12.2, yüzde 3.1, yüzde 7.8 ve yüzde 1.9 büyüme yakaladı.

Petrol dışı ürünlerin ihracat miktarı da 115.3 milyon ton ağırlığında 35.5 milyar dolar değerinde gerçekleşti. Bu rakama bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre apırlık açısından yüzde 20.7 artış görülmektedir.

İran'ın gerçekleştirdiği ithalat da yüzde 0.12 düşüşle 28.6 milyon ton ağırlığında 36 milyar dolar değerinde oldu.

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