İran dış ticaret hacmi yılın ilk iki ayında 9 milyar doları aştı

İran Gümrük Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre, yılın ilk iki ayında 4 milyar 300 milyon dolar ihracata karşılık, 5 milyar 41 milyon dolar değerinde ithalat yapıldı.

Toplam dış ticaretin 21 milyon ton ağırlığında olduğu açıklanırken, bundan 14.5 milyon tonu ihracat, 6.5 milyon tonu ise ithalat oldu.

İran'ın başlıca ihracat pazarları, 1 milyar 190 milyon dolar ile Çin yüzde 27 paya sahip olurken, 1 milyar 107 milyon dolarla Irak yüzde 25, BAE 682 milyon dolarla yüzde 15, Afganistan 341 milyon dolarla yüzde 8 ve Türkiye 144 milyon dolarla yüzde 3 payı elde etti. İran'ın ihracat pazarlarında son aylarda her hangi bir değişiklik yaşanmadı

Öte yandan ithalat ülkeleri sıralamasında da Çin 1 milyar 234 milyon dolar, BAE 1 milyar 78 milyon dolar, Türkiye 535 milyon dolar, Rusya 356 milyon dolar ve Hindistan 335 milyon dolarla ilk 5 sırada yer aldı.

İran'ın ithalat pazarlarında da geçen ay bir önceki aya göre Hollanda yerini Hindistan'a verdi.