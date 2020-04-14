İran çelik ihracatı yüzde 42 arttı

İran Çelik Üreticileri Derneği'nin verilerine göre, bilt ve blum formasındaki külçe üretimi söz konusu 11 aylık dönemde 4 milyon 441 bin tona yükselerek bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52 artış gösterdi.

Ayrıca bu dönemde toplam çelik ihracatı 3 milyon 275 tona ulaşarak, bir önceki yıldaki rakama kıyasla (2 milyon 612 bin ton), %25 büyüdü.

Geçen yılın ilk 11 ayında yüzde 42'lik ihracat artışı yaşanırken, aynı dönemde çelik külçe ithalatı yüzde 89 düştü.

İthalat çelik külçe 3 bin tona düşerek bir önceki yılın ilk 11 ayına göre yüde 89 azaldı. Söz konusu dönemde çelik külçe ithalat miktarı 28 bin tondu.

Öte yandan bu dönemde ithalat çelik miktarı da bir önceki döneme göre yüzde 54 düşerek 445 bin tona geriledi.

İhracat artarak, ithalat düşerken, toplam çelik külçe üretimi de geçen yılın ilk 11 ayında 24 milyon 937 bin tona çıkarak daha önceki döneme kıyasla yüzde 10 artış yakaladı.

Toplam çelik külçe üretimi bir önceki yılda 22 milyon 696 bin tondu.

Bu yıl İran'da yeni demir çelik üretim birimlerini faaliyete başlaması ile yıl sonunda çelik külçe üretim kapasitesinin 3.2 milyon ton artması bekleniyor.

İran Maden ve Mineral Sanayi Geliştirme ve Yenileme Kurumu İMİDRO'nun yayınladığı verilere göre, 4 büyük demir çelik projesinin toplam 793 milyon dolarla üretime geçeceği açıklandı. Bunlar Neyriz, Şadgan, Miyane ve Kainat çelik birimleri adı ile açılacak.

Neyriz'deki fabrikaya 253 milyon dolar yatırım yapılacağı, diğer 3 birim için ise 180'er milyon dolar yatırım tahsis edileceği belirtildi.

Öte yandan geçen yıl ülkede 25 milyon ton çelik üretiminin yapıldığı ve bu miktarın bu yıl sonu 30 milyon tonu aşacağının öngörüldüğü ifade edildi.

İran halihazırda dünyanın en iyi 10 çelik üreticisi ülkesinden biri olmasına rağmen, dünya 7.'si olması için projeler hayata geçirmektedir.