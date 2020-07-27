27 Tem 2020 12:38
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Yılsonuna kadar İran'n en büyük altın madeninden 1200 kilogram külçe üretilecek

Yılsonuna kadar İran'n en büyük altın madeninden 1200 kilogram külçe üretilecek

Tahran, İRNA- Zereşoran Altın Madeni Sanayi Şirketi Başkan Vekili Muhsin Nadiri, bu yıl sonuna kadar Zereşoran mdeninden 1200 kilogram külçe altın elde etmeyi hedeflediklerini kaydederek, gelecek yılda bu rakamı 1500 kilograma ulaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

İRNA'ya konuşan Nadiri, 'Bu kadar altın üretini, madenin açılışından bu yana eşi benzeri görülmemiş bir konudur. Mayı ayından beri şirketteki planlamaların değişmesi ile üretim alanında değişiklikler yaşanmaya başladı' dedi.

Mart ayında Zereşoran Madeni'nden külçe üretiminin 38 kilogram olduğuna dikkati çeken Nadiri, üretimin hızlı üyüme ile Haziran'da 71 kilogram'a Temmuz'da ise 86 kilogram'a yükseldiğini ve yıl sonuna kadar bu artışın devam etmesini beklediklerini söyledi.

Bu madende altın tozunun tüketiminin aylık 32 bin tondan 36 bin tona ulaştığına işaret eden Nadiri, 'Altın sanayinin bir yandan ülkemizde yeni yeni canlanmaya başlaması, öte yandan acımasızca uygulanan ambargolar sebebiyle bu sektörde faaliyeti hayli zorlaştırmıştır. Ancak ülke uzmanlarının çabası sonucu devletimizin amaçlarına ulaşması yolunda büyük adımlar atılmış ve devlet organları bu yönde koordineli şekilde çalışmaktadır' diye konuştu.

Zereşoran Altın Madeni'nin 2007 yılında yıllık 3 ton kapasite ile faaliyete başladığına değinen Nadiri, 'Nihayet bu maden 2014 yılında tam kapasiteli faaliyete başladı. Gelecek iki yıl içinde yıllık 3 ton altın üretim hedefimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu maden sayesinde 1 kişiye doğrudan, birkaç bin kişiye ise dolaylı olarak istihdam imkanı sağlanmıştır' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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