İran'da bu yıl 2.2 milyar dolar yatırımla 31 maden projesi uygulanacak

İMİDRO'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl çelik, bakır, altın, antimuan, neflin sinit, fosfat ve altyapı alanında faaliyet gösteren şirketlerin 2 milyar 276 milyon dolar yatırım yaparak 31 maden projesini hayata geçireceklerini dile getiren Garibpur, yatırım yapılaccak projeler vasıtasıyla 4113 kişiye doğrudan ve 23 bin 280 kişiye dolaylı olarak istihdam imkanı sağlanacağının altını çizdi.

Bu yıl ayrıca özel sektör tarafından 1 milyar 93 milyon dolar değerinde projelerin açılışının yapılacağına işaret eden İranlı yetkili, 'Bu projeler arasında Kave Güney Kiş Çelik Fabrikası'nda günlük 55 bin metreküp kapasiteli su tatlılaştırma üretim birimi, aynı tesiste 1.2 milyon ton kapasiteli bilt üretim birimi ve yıllık 1.7 milyon ton külçe üretimi yapacak Zerend Çelik Fabrikası'nın açılışını saymak mümkün' diye konuştu.

Bu projeler aracılığıyla 4790 kişiye istihdam oluşacağına dikkati çeken Bakan Yardımcısı, geçen yıl açılışı yapılan projelerin değerinin 3.2 milyar dolar olduğunu sözlerine ekledi.