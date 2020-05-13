Yılın ilk ayında alüminyum külçe üretiminde yüzde 46'lık büyüme

İran Maden ve Madencilik Endüstrisi Geliştirme ve Yenileme Örgütü (İMİDRO) tarafından açıklanan verilere göre, alüminyum külçe üretimi yılın ilk ayında 30 bin 30 tona ulaştı. İralco Şirketi'nin bu büyümedeki payı yüzde 53 olarak gerçekleşti.

Erak İralco Şirketi, Bender Abbas Hürmüzal Şirketi ile el-Mehdi Şirketi ve Cacrem İran Alümina Şirketi'nin geçen ayki performanslarına kaıldığında en çok üretm büyümesinin Hürmüzal şirketinde yüzde 159 büyüme ile görebiliriz. Bu şirket geçen ayı 6 bin 809 ton alüminyum külçe üretti.

İralco şirketi de 16 bin 148 ton üretimle geçen ayda toplam üretilen alüminyum külçe üretiminin yarısını üretti.

İran Sabayi, Maden ve Ticaret Bakan Vekili Hüseyin Müderris Hiyabanı en son açıklamasında son günlerde kuruluşu gerçekleşen Salco şirketinin ülkede üretilen alüminyum üretim kapasitesini 2 kat artıracağını söylemişti.

Fars iline bağlı Lamerd ilçesinde kurulan bu şirletin yıllık üretim kapasitesi 300 bin ton olarak açıklandı.