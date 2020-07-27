yenilenebilir enerji kapasitesi 831 megavata yükseldi

İran Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Verimlilik Kurumu SATBA'nın son verilerine göre, 815 megavat elektriğin inşaatının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Temmuz ayında toplam güneş enerji kapasitesi 64 santralle yüde 45'e çıkmış ve rüzgar enerjisi kapasite toplamı da 20 santralle yüzde 34 olarak gerçeklemiş durumda.

Diğer yenilenebilir enerjilerin payı da şu şekilde: küçük ölçekli hidroelektrik santralleri yüzde 12, elektrik ağında zayiatın azalması yüzde 7, genişleyebilir türbinler yüzde 1 ve biyokitle binde 1.

Yenilenebilir enerjiler Temmuz ayına kadar 14 bin 350 milyar Tümen özel sektör yatırımı çekerek bir rekora imza attı.

Enerji Bakan Yardımcısı Hümayun Hairi de konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ülke içinde yenilenebilir enerji kapasitesinin 2015-2019 yılları arasında 4 kat büyüdüğünü ifade etmişti.

Hairi'ye göre yenilenebilir enerji kapasitesi 2015 yılında 200 megavatken, 2019 yılında 800 megavatı aştı.

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