İran'da yenilenebilir enerji ile çalışan santrallerin kapasitesi 823 megavata ulaştı

İran Yenilenebilir Enerjiler ve Elektrik Tasarruf Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 513 megavat yenilenebilir santralin de inşa edildiği ve bu yeni santrallerin inşa edilmesi durumunda bu alandaki kapasitenin bin megavatı aşacağı belirtildi.

Yenilenebilir ve temiz enerjiller arasında 63 santral ve yüzde 44 pay ile güneş enerjisi başı çekerken, rüzgar enerjisi ile çalışan santraller 20 adetle ve yüzde 34 payla ikinci sırada, küçük hidroelektrik santarller ise yüde 12'lik payla üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan İran Yenilenebilir Enerjiler ve Elektrik Tasarruf Kurumu Başkanı Muhammed Satkın geçtiğiiz günlerde Dünya Temiz Yerküresi Günü'nde yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerji kapasitesinin 885 megavata ulaştığını, ancak halihazırda kullanımda olan kapasitenin 823 megavat olduğunu söylemişti.

Satkın'ın ifadesine göre bu yılsonu bu alanaki kapasitenin 5 bin megavata çıkması bekleniyor.