Her İranlı başına elektrik üretim kapasitesi bin vata ulaştı

Geçen yıl, termik, dağınık ve yenilenebilir enerji santralleri de dahil olmak üzere 2 bin 850 megavatlık yeni santraller inşa edilerek ülkenin enerji santrali kapasitesi 83 bin 350 megavata ulaştı. Böylece, ülkenin kişi başına kurulu kapasitesi 1000 vatı buldu. Bu da büyüme, gelişme ve sosyal refahın somut bir faktörüdür.

Sert yaptırımlara ve zorlu uluslararası koşullara rağmen, elektrik endüstrisi uzmanlarının ülkedeki elektrik santrallerinin inşasında gösterdikleri yetenekleri ve maharetleri nedeniyle, geçen yıl bile termik santrallerin en büyük yeni kapasitesi, önceki yıllarda görülmemiş olan 2 bin 251 megavat hızında inşa edildi.

Geçen yıl en yüksek üretim kapasitesi 3.348 MW miktarında gerçekleşti.

Eylül 2013'ten aynı yılın sonuna kadar elektrik üretim kapasitesindeki artış 1062 megavat olup, bunun 802 megavatı termik santrallerde, 260 megavatı ise hidroelektrik santrallerde üretildi. Bu rakam 2014 yılında 2 bin 869 megavat yükseldi.

Termik, hidroelektrik, dağınık ve yenilenebilir santallerdeki kurulu kapasite artarak, performans geliştirme ve termal sınırlamalar ile ilgili önlemler 2015 yılında 943 megavat olurken, 2016'da 3 bin 633 megavat olarak gerçekleşti.