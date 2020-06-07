Bu yıl elektrik sanayi sektöründe 20 özel programın uygulanması hedefleniyor

Enerji Bakanlığı Elektrik ve Enerji Dairesi'nin raporuna göre, bu programlar arasında bu yılın yazında sıfır elektrik kesintisi hedefini güden 099 Programı'nın tam olarak uygulanması, ülkenin ileri ulusal sevkiyatını yörüngeye getirmek, gaz türbini yakıtı için gaz kondensatı kullanımı, dağıtım sektöründeki kayıpları azaltarak yüzde 9,2'ye düşürülmesi, termik santrallerin yıllık ortalama verimliliğinin artırılarak %39'un üzerine çıkarılması, Hürmüzgan Sirik santralinin yürütme faaliyetine başlanması ve %60 verimliliğe sahip ilk ulusal elektrik santralinin başlaması da dahil olmak üzere 20 program bulunmaktadır.

400 KV İran-Ermenistan'ın üçüncü hattının tamamlanması, ülkenin ilk jeotermal santralinin inşa edilmesi, elektrik şebekesi bağlamında teknoloji şirketleri ve İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın kapasitesini kullanarak fiber optiğin geliştirilmesi, komşu ülkelere elektrik ihracatının artırılması, İran, Rusya ve Azerbaycan’ın elektrik şebekelerinin senkronizasyon (uyumlaştırma) çalışmasının tamamlanması, İran’ın bu yılki elektrik endüstrisinin diğer özel programlarından bazılarıdır.

İran'ın elektrik şebekesinin altyapısı alanında siber savunmanın geliştirilmesi, bölge ülkeleri arasında ilk kez uygulanan elektrik şebekesinde reaktif gücün optimal ve gerçek zamanlı programlanması, ayrıca bu alandaki diğer önemli programlardan olacaktır.

Öte yandan İran elektrik endüstrisinin bu yılki diğer özel programları arasında elektrik şebekesinde gün içi piyasaya sürülme, elektrik şebekesi yönetim sistemlerinin (EMS / SCADA) yerelleştirilmesi, elektrik şarj istasyonlarının genişletilmesi ve 50 bin benzinli motosikletin elektrikli motorlarla değiştirilmesi de yer alıyor.

Elektrik dağıtım sektöründe teknik ve teknik olmayan sistemlerin entegrasyonuna dayalı dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji kapasitesinin ülkenin enerji santrallerinin toplam kapasitesindeki payının en az %2'sine çıkarılması, ülkedeki yüksek verimli gaz soğutucularının inşasının tam olarak desteklenmesi, Sanayi Bakanlığı ile işbirliği içinde standartların geliştirilmesi ve klimaların enerji standartlarının uygulanması da 'Her Hafta İran A-B; İnşaat ve Mekanizmalar Kampanyası' çerçevesinde elektrik sanayisinin özel programlarındandır.