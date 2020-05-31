Rüzgar santrallerinin inşa kapasitesi 7 bin megavatın üzerindedir

İnstragram hesabından açıklamalarda bulunan Muhammednejad Sigarudi, 'Halihazırda İran rüzgar santrallerinin kapasitesi 302 megavattır. Ancak bu tür santrallerin inşa kapasitesi 7 bin megavatı geçmektedir' ifadesini kullandı.

Rüzgar ve güneş enerji santrallerinin üretimlerinin yüzde 80'inden fazlasını sıcak ve yaz aylarından yaptıklarına değinen İran Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Tasarruf Kurumu Sözcüsü Muhammednejad Sigarudi, 'Bu konu dikkate alınarak, bu tür santrallerin elektrik ağının en çok tüketim yaptığı sıralarda yararlı olabileceğini söylemek mümkün. Enerji Bakanımızın Güney Horasan ziyaretinde Serbişe bölgesinde 50 megavatlık rüzgar santralinin inşa işlemleri başladı' diye ekledi.

İran-Afganistan sınırında yer alan Güney Horasan ilinin Serbişe bölgesinde, 70 milyon avroluk bir yatırımla 50 megavat kapasiteli bir rüzgar santralinin inşasına başlandığı duyuruldu.