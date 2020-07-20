Yılın ilk üç ayında İran'dan yurt dışına 37 ton safran ihracatı

Korona salgınının ortaya çıkması dolayısıyla oluşan bütün zor koşullara rağmen ilk 3 ayda 52 ülkeye 37 binin üzerinde safran iharactı yaptıklarına işaret eden Latifi, 'Bu ihracattan elde edilen döviz miktarı 38 milyon 579 bin dolardı. İran'ın safran ihracat piyasasına bakacak olursak Hong Kong 12 ton ağırlığında 14 milyon dolar değerinde ilk sırada olduğu, İspanya 9 ton ağırlığında ikinci ve BAE'nin 3 ton 485 kilogramla üçüncü sırada yer aldığını görürüz' dedi.

İtalya, Güney Kore, Almanya İsveç, Fransa ve Çin'in İran safranın başat ihracat pazarları olduğuna dikkati çeken Latifi, 'Dünya genelinde safran ekimi yapılan 122 bin hektar alandan 115 bini İran'da. Böylece dünyanın topalm safran üretiminin yüzde 94'ü ülkemizde yapılmaktadır' diye belirtti.

Geçen yıl üretilen toplam 500 ton safrandan yüzde 80'inin ihraç edildiğine işaret eden Latifi, 'Korona salgını, önemli ihracat malı olan safran ticareti üzerinde de etkili oldu. Bu nedenle daha çok hava taşımacılığı yolu ile yapılan safran ticareti, uçuşların durması sonu olumsuz etkilendir' diye ekledi.

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