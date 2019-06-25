Astara demiryollarından 4 milyon dolar ihracat

İrna'ya açıklamalarda bulunan Astara Gümrüğü Genel Müdürü Resul Ümidi, 'İlk 3 ayda 992 vagonla 62 bin 125 ton ağırlığında 18 milyon 398 bin dolar değerinde Astara Demiryolları'na mal girişi yapıldı' diye belirtti.

Astara Demiryolları'nda yapılan ihracat ürünlerinin başlıca seramik, çimento, taş ve klinker gibi ürünlerden oluştuğuna değinen Ümidi, Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'nın ihracat destinasyonları arasında yer aldığın bildirdi.

Geçtiğimiz 3 ayda 96 vagonla 2 bin 813 ton ağırlığında 8 milyon 25 bin dolar değerinde mal nakliyatı yapıldığının altını çizen Astara Gümrüğü Genel Müdürü Ümidi, 'Ticaret sektöründe hizmet veren kurumların faaliyete başlaması ile, Asyata-Astara Demiryolları'ndan yapılan ticarette artış yaşanacaktır' değerlendirmesini yaptı.

İran ve Azerbaycan'ı birbirine bağlayan Astara-Astara Demiryolu, Nisan 2018'de faaliyete başladı.

İran'ın Azerbaycan sınırında yer alan 91 bin nüfuslu Astara ilçesi, Gilan ilinin kuzeybatısında yer alıyor.

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