İran çayının 12 ülkeye ihracatı

İran'ın çay ihracat pazarlarına işaret eden Latifi, ‘Irak, 237 bin 500 dolar değerinde 183 ton İran çayı alımı ile birinci sırada yer alırken, Kazakistan 126 ton ağırlığındaki 112 ton, Afganistan 69 ton, Almanya 37 ton, Hindistan 35 ton, Tacikistan 29 ton, Rusya 12 ton, Özbekistan 10 ton ve Türkiye 6 ton ile Irak'ın ardından sırasıyla İran çayının ihraç edildiği ilk 10 ğlke arasında yer aldı' dedi.

Ülkeye çay ithalatı miktarına değinen Latifi, 'Bu yılın ilk üç ayında 68 milyon 890 bin 794 dolar değerinde yaklaşık 14 bin 354 ton çay, gümrük işlemleri yapıldıktan sonra ithal edildi' diye konuştu.

İran'ın 14 ülkeden çay ithal ettiğine dikkati çeken Latifi, Hindistan'ın 8 bin ton üzerinde 36 milyon 812 bin 269 dolarlık çayla İran'a en çok çay ithalatı yapan ülke olduğunu belirtti.

Latifi, ‘Gümrük Kurumu'nun geçen yıllara ilişkin verileri, ülkedeki yıllık çay ithalatının 60-70 bin ton arasında olduğunu göstermektedir’ diye ekledi.